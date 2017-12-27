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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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Тюменского бизнесмена судят за кражу у мэрии Камышлова 29 млн
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ветхое жилье (2010) | Фото:ipfo.ru

30-летнего бывшего директора "ИНЕКС-Интерэкспорта" судят за кражу у Камышлова 29 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В октябре 2014 г. компания выиграла муниципальный контракт на долевое строительство в Камышлове 237 квартир, куда должны были переехать жители ветхого и аварийного жилья. Дома "ИНЕКС-Интерэкспорт" должна была построить за свои деньги, а город потом вернул бы ей все средства.

До 10 ноября 2014 г. необходимо было предоставить банковскую гарантию на сумму в 29 млн 200 тыс. руб. В документе было отказано из-за плохого финансового состояния фирмы. Руководитель обратился к московским дельцам, которые за деньги пообещали помочь.

5 ноября на электронную почту компании поступил скан гарантии одного из столичных банков на требуемую сумму. Ночью 9 ноября документ появился на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий. Мэрия Камышлова, видя гарантию на портале, 10 ноября 2014 г. заключила муниципальной контракт и направила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии.

27 ноября 2014 г. администрация перечислила многомиллионный аванс, который, как полагают следователи, практически сразу же ушел "налево". В декабре из кредитного учреждения поступил ответ, что банковская гарантия строительной компании не выдавалась: на портале разместили подделку.

Мэрия стала требовать вернуть деньги, но безуспешно. Контракт расторгли в мае 2015 г. В ноябре того же года стройфирма была признана банкротом. В рамках дела мэрия заявила иск на сумму аванса. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

Другие новости по темам: ИНЕКС-Интерэкспорт, дом, жилье, переселение из ветхого и аварийного жилья
27.12.2017 08:07 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
10:07 Екб


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Тюменского бизнесмена судят за кражу у мэрии Камышлова 29 млн
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