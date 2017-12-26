Минобрнауки представит новую систему экспертизы учебников в феврале-начале марта

Минобрнауки представит новую модель экспертизы учебников в феврале-начале марта. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС.

Отметим, разработать новую систему экспертизы методических материалов министерству поручил президент РФ Владимир Путин.

"Она будет подготовлена к февралю - началу марта", - сказала министр, указав на большое количество ошибок, которые сейчас имеются в учебниках.

"Мы понимаем, что это (введение новой экспертизы) будет резонансная история", - отметила Васильева.

Как подчеркнула министр, последнее решение при внесении учебника в федеральный перечень будет оставаться за Минобрнауки. "Последнее решение мы будем оставлять за собой. Мы будем оставлять все-таки за собой право обращаться к любому из экспертных сообществ за дополнительной экспертизой", - добавила Васильева.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце августа министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявилао возможном сокращении федерального перечня учебников.