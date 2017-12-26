На Южном Урале ребенок получил травму живота, упав с ледяной горки

В Сатке проводится проверка по факту получения травм 11-летним мальчиком. Ребенок был доставлен в больницу с травмой живота. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 21 декабря. По предварительным данным ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей", - говорится в сообщении.