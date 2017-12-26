Путин поручил с 2018 года увеличить на 1 млрд рублей субсидии на поиск молодых талантов в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам поддержки талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, состоявшегося 17 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Так, правительству РФ поручено предусмотреть с 2018 года увеличение на 1 млрд рублей размера субсидии, направленной на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства.

Субсидия предоставляется из федерального бюджета Фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. Камин должен доложить об исполнении этого поручения до 25 декабря 2018 г.