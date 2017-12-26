Минобороны испытало ракету "Тополь" с новейшим комплексом прорыва ПРО

Ракетные войска стратегического назначения испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-12М "Тополь".

Пуск был проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Целью пуска, сообщили ТАСС в Минобороны России, было тестирование перспективной системы преодоления комплекса противоракетной обороны вероятного противника.

"В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - сказали в Минобороны.

Напомним, в конце октября президент РФ Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами России. Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет.