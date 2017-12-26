Эксперты предрекли экономике РФ падение ниже турецкой

Экономика России к 2032 году из-за низких цен на нефть упадет в мировом рейтинге с 11-го на 17-е место, уступив Турции, Испании и другим странам. Такой прогноз представил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table.

"Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была в два раза меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше", - говорится в отчете CEBR.

Согласно прогнозу, ВВП Китая в 2032 году превысит ВВП США и станет самым большим в мире.

Эксперты ожидают, что в 2018 году Индия станет четвертой по величине экономикой мира, обогнав Великобританию и Францию. К 2027 году страна может переместиться на третье место, обойдя Германию и Японию, а во второй половине XXI века Индия может стать крупнейшей экономикой мира.

Также экономисты CEBR прогнозируют, что через 25 лет в число десяти самых больших экономик мира войдут Южная Корея и Индонезия, вытеснив Италию и Канаду, пишет "Коммерсант".

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 19-го съезда КПК, рассказал об основной задаче партии. В период с сегодняшнего дня по 2020 год председатель намерен добиться построения среднезажиточного общества. На 2020-2035 г.г. намечается следующая стадия - построение общества среднего достатка, а с 2035 г. до середины века планируется превратить Китай в богатую и могущественную страну.