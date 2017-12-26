Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на 93 тыс. избирательных участков во время выборов президента в 2018 году

В период выборов президента РФ в марте 2018 года сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на более 93 тыс. избирательных участков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в Росгвардии, более 45 тыс. участков из этого числа находятся в городах, остальные - в сельской местности.

В ведомстве указывают на наличие успешного опыта обеспечения безопасности на подобных мероприятиях. Так, в период выборов депутатов Госдумы в сентябре 2016 года были задействованы более 40 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии.