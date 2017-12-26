На Сахалине ураганный ветер сдул с балкона вышедшую покурить пенсионерку

Пенсионерку, вышедшую покурить на балкон на 4-м этаже пятиэтажного дома на Сахалине, ураганным ветром выбросило с балкона. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в городе Шахтерске Углегорского района Сахалинской области. 65-летняя женщина вышла на балкон покурить. Ураганным ветром ее выбросило с балкона в сугроб снега во дворе.

По данным СМИ, после того, как женщина упала в сугроб ее пришлось доставить в местную больницу в ковше погрузчика из-за того, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Затем на машине "скорой помощи" пострадавшую отправили в ЦРБ Углегорска, водителю пришлось ехать с открытой передней дверью, чтобы видеть дорогу при нулевой видимости в условиях метели.

Данное происшествие подтвердили "Интерфаксу" в центральной районной больнице Углегорска, куда доставили пострадавшую. Там уточнили, что пожилая женщина госпитализирована с травмами.

Два дня назад Сахалин накрыл мощнейший циклон, который принес в регион сильнейшие снегопады и ураганный ветер - до 40 м/сек. Сейчас паромная переправа и аэропорт Южно-Сахалинска закрыты, отменены уроки в начальной школе.

В ноябре в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как школьники в Якутии возвращаются домой в сильную метель. По данным якутских СМИ, на кадрах школьники села Русское устье 22 ноября возвращаются домой после того, как отменили занятия из-за непогоды. При этом ветер достигал скорости в 30 м/с, а температура упала до 15-20 градусов ниже ноля.