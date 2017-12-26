На воспитателя детского сада в Воронеже завели уголовное дело

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Дело возбуждено ОП №1 УМВД России по Воронежу по результатам проверки, инициированной по заявлению матери о жестоком обращении с ребенком воспитателя дошкольного учреждения.

Установлено, что воспитатель детского сада в Железнодорожном районе Воронежа неоднократно применяла физическое наказание и оскорбления в отношении детей, "причиняла телесные повреждения одному из детей, наносила удары в область головы и тела, выгоняла в коридор в воспитательных целях, ставила в угол на длительное время, лишала полдника".

"Указанные действия со стороны воспитателя происходили регулярно и в отношении других воспитанников", - говорится в сообщении.

Кроме того, директору детского сада прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.