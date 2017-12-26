У ТНТ снова требуют извинений за шутки – на этот раз калмыки

У телеканала ТНТ снова требуют извинений. На этот раз – за шутку в сериале "Улица".

Недовольство выразили калмыки, которые стали обращаться с жалобами в постпредство республики при президенте России (Москва). В свою очередь, постпред Баатр Лиджиев направил в адрес руководства телеканала обращение. В нем говорится об эпизоде с буддийской статуэткой.

"В эпизоде допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню", - цитирует обращение РИА "Калмыкия". По мнению постпреда Калмыкии, сцена оскверняет чувства верующих и, тем самым, нарушает законодательство. В постпредстве предложили извиниться и удалить эпизод, в противном случае представительство Калмыкии собирается судиться.

Напомним, в середине декабря скандал вызвал скетч в шоу Comedy Woman (тот же ТНТ), в котором девушки изобразили ингушскую сотрудницу эскорт-агентства. Ингушская община Москвы расценила номер как оскорбление. В соцсетях начали писать про "посягательство на честь и достоинство" ингушских женщин и высказывать угрозы в адрес авторов передачи. О своем "недовольстве и возмущении" заявило постоянное представительство Ингушетии в Москве.

Компании Comedy Club Production, которая выпускает Comedy Woman, пришлось приносить извинения. Она распространила заявление, в котором говорится, что номер "был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию". А 11 декабря глава компании Андрей Левин лично приехал извиняться в ингушское постпредство в Москве. Эпизод был удален с ресурсов канала, правда, в сети все равно сохранились его копии.