Большинство украинцев против всех "реформ"

Большинство украинцев не поддерживают ни одну из шести реформ, предложенных украинской властью. Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Больше всего поддерживают реформу образования - 26%. Но и против нее выступили 42% (остальным безразлично или они затруднились ответить). Наименьшее одобрение вызвала запланированная массовая приватизация госпредприятий - 12%, а также судебная реформа - 13%.

Наибольший протест вызвали медицинская и пенсионная реформы - 57% против. Обращает на себя внимание высокий процент неопределившихся или безразличных - 23-38%.

Опрос проводился в октябре 2017 года с погрешностью 2%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, почти 80% украинцев не верят в успех проводимых "реформ".