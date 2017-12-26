В Нефтеюганске няня избила восьмимесячного воспитанника и сбросила его с дивана на пол

Следователи возбудили уголовное дело из-за избиения няней маленького югорчанина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Информация о том, что няня избила восьмимесячного югорчанина подтвердилась в ходе проверки. В квартире шла видеосъемка. Она зафиксировала, как утром 14 декабря няня несколько раз ударила мальчика ладонью по лицу, затем с силой сбросила его с дивана на пол. Расследование продолжается.

Напомним, ранее к правоохранителям обратилась горожанка Нефтеюганска. Она рассказала, что ее восьмимесячного ребенка избила няня.