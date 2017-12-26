Начальник пограничного управления ФСБ России оценил обстановку в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с начальником пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Михаилом Коровиным, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

"Прибыл в аэропорты, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, с целью ознакомления и подведения итогов работы подразделений за 2017 год с уточнением задач. В целом, условия созданы для осуществления наиболее значимой работы. Сургут догоняет Тюмень по уровню пассажиропотока, далее идет Нижневартовск и Ханты-Мансийск", прокомментировал свой визит Михаил Коровин.

Наталья Комарова отметила высокую эффективность деятельности подразделений пограничного контроля в автономном округе. Начальник пограничного управления ФСБ также добавил, что обстановка пограничного управления, складывающаяся на границе с Казахстаном и воздушных пунктах пропуска, расценивается как стабильная. Достаточно активно идет задержание нарушителей: 227 уголовных дел за этот год возбуждено, 68 дел находится в судах, 67 уже осуждено.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям поблагодарил губернатора Югры за создание комфортных условий для работы.