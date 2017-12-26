В Екатеринбурге охрана Ново-Тихвинского монастыря напала на московских журналистов

В Екатеринбурге на московских журналистов программы "Наступление на наследие" "Фронде ТВ" напала охрана Ново-Тихвинского монастыря. Редакция уже направила официальное обращение в МВД и прокуратуру для организации проверки и возбуждения дела по статье "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Съемочная бригада рассказывала о разрушающихся памятниках архитектуры Екатеринбурга. Отметим, что ранее управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области в ходе проверки выявило, что реставрация Успенской церкви в городе велась незаконно. Ново-Тихвинскому монастырю внесли представление о приостановлении работ. Также ранее ведомство проводило внеплановую проверку по факту сноса Успенской церкви. После ее окончания выдано предписание о восстановлении объекта до 15 марта 2019 года.

По словам журналиста, активиста общественного движения "Архнадзор" Андрея Новичкова, они даже не пытались проходить на стройплощадку.

"Съёмочная группа программы "Наступление на наследие" снимала сюжет о разрушающихся памятниках архитектуры города Екатеринбург. Среди объектов была и Успенская церковь, снесенная в начале этого года. Съёмки проходили в период с 17 по 19 декабря. Оператор пытался из-за забора снять, что происходит на стройплощадке, однако это не понравилось охране. Неизвестные лица сначала повалили оператора на землю, а потом и вовсе начали нападать на сотрудников съёмочной бригады. На все призывы прекратить агрессию, они не реагировали. Отмечу сразу, что мы не пытались проходить на стройплощадку и все наши данные, в том числе пресс-карты, приход переписал", - рассказал журналист.

Комментарий епархии к моменту публикации получить не удалось.