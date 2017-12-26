"Ставили пациентам несуществующие диагнозы": СКР заинтересовался частной клиникой в Москве

В Москве Следственный комитет проверяет частную медицинскую клинику. Речь может идти о противоправных действиях в отношении пациентов.

"В эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники одной из столичных медицинских частных клиник диагностировали пациентам несуществующие диагнозы и навязывали им дорогостоящее лечение в долг, предлагая заключить кабальные кредитные договоры. В сюжете также сообщается об ухудшении состояния здоровья пенсионерки, которой в данной клинике была проведена процедура по очищению крови", - сообщила Накануне.RU официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки будут установлены и опрошены люди, пострадавшие от действий сотрудников данной клиники, а также дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники по статье 159 УК РФ (Мошенничество)", - отметили в следствии.

Напомним, недавно в Екатеринбурге врач и главврач частной стоматологической клиники получили условные сроки за оказание некачественной медицинской помощи пациенту: в результате "врачебной ошибки" у того онемела часть лица. От наказания медики были освобождены по амнистии.