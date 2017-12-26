В Югре рабочий погиб на месторождении из-за проведения небезопасных работ

Окончено расследование смерти на Ершовом месторождении 46-летнего машиниста подъемника шестого разряда компании "Ресурс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе гострудинспекции Югры.

15 ноября бригада капремонта скважин работала на кустовой площадке № 826 Ершового месторождения. С 14.00 она выполняла отворот ведущей бурильной трубы от муфты первой СБТ, вращая ее руками по часовой стрелке. Бурильщик приподнял ведущую трубу из муфты и держал ее правой рукой, подпирая правым плечом. После он сопровождал трубу по направляющему желобу приемных мостков по направлению от устья скважины. В этот момент верхнее резьбовое соединение бурильной трубы вышло из соединения с резьбой переводника, движение ее ускорилось, и труба стала падать.

Машинист подъемника получил удар в левую часть шейно-плечевого отдела, по касательной его ударило и по голове. Каска слетела, а рабочий упал лицом на настил рабочей площадки. Фельдшер констатировал смерть рабочего, которая наступила в результате травматического отёка головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытого перелома основания черепа.

Специальная комиссия начала расследование случившегося. Она пришла к выводу, что есть несколько причин случившегося. Во-первых, некачественное производство работ: применялся бурильный инструмент с правым направлением резьбы в верхней резьбовой части. Во-вторых. Погибший рабочий находился в опасной зоне производства. В-третьих, не было должного контроля за безопасностью труда и непосредственно работ. От работодателя инспекция потребовала избавиться от причин несчастного случая. Кроме того компания оштрафована на 160 тыс. руб., ее работники – на 15 тыс. руб.