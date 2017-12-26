Югорская пенсионерка получила 100 тысяч за падение на нее остановки

Пенсионерка из Урая получила от муниципального "Управления капстроительства" компенсацию за падение на нее остановки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Трагедия произошла в мае. На пенсионерку упала остановка. Она получила травмы, которые медики характеризовали как "вред здоровью средней тяжести". В ходе прокурорской проверки выяснилось, что комплекс упал из-за некачественного монтажа и содержания остановки муниципальным "Управлением капитального строительства Урая".

Прокурор в интересах пенсионерки потребовал от организации компенсации морального вреда. Суд взыскал 100 тыс. руб. Решение оставила в силе вышестоящая инстанция.