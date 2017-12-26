Штраф за нелегальную добычу янтаря вырос в 100 раз

Штраф за нелегальную добычу янтаря в России для разных категорий нарушений вырос от 15 до 100 раз. Президент России утвердил законодательную инициативу властей Калининградской области об ужесточении наказания за нелегальную добычу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

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Федеральным законом в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесены изменения об увеличении размеров штрафов для черных копателей. Для граждан штраф устанавливается в размере от 200 до 500 тыс. руб.й вместо прежних 3 - 5 тыс. руб., для должностных лиц он вырос с 30-50 тыс. до 500 - 800 тыс. руб. Ранее установленный в пределах одного миллиона рублей штраф для юридических лиц в измененной редакции статьи КоАП определен от 10 до 60 млн руб.

Кроме того, расширяется перечень правонарушений, попадающих под наказание. Теперь административным правонарушением считается не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого янтаря, а также его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде.

В Калининградской области сосредоточен практически весь известный мировой сырьевой потенциал янтаря. Более 95% запасов янтаря, учтенных государственным балансом полезных ископаемых Российской Федерации, локализовано в месторождениях, право пользования которыми с целью разведки и добычи янтаря принадлежит Калининградскому янтарному комбинату. В этом году объем добычи предприятия составил рекордные за последние 40 лет 450 тонн янтаря-сырца.

В региональном министерстве по промышленной политике, развитию торговли и предпринимательства со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщили, что в 2014-2016 г. за незаконную добычу янтаря ежегодно привлекалось к административной ответственности более тысячи граждан.