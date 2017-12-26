Организаторы акции "Две гвоздики товарищу Сталину" начали сбор подписей для установки памятника Генералиссимусу Победы

В интернете объявлен сбор подписей под петицией об установке памятника Иосифу Сталину. Авторы предлагают открыть его на Поклонной горе в городе-герое Москве, а проект вынести на общественное обсуждение, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте "Сталинизатор" опубликована петиция об установке памятника Иосифу Сталину. Однако для того, чтобы голос был засчитан, необходимо распечатать текст документа, поставить на нем подпись и отправить по почте. Способ непростой, отмечают авторы, но объясняют, что такие подписи имеют больше шансов на успех.

"Мы планируем собрать минимум 100 тыс. подписей. Механизм выбран очень непростой, пришлось отказаться от идеи с петициями онлайн, поскольку сейчас существуют для пользователей рунета две известные платформы: американский сайт "change.org" и отечественный сайт "roi.ru". Первый находится вне юрисдикции рунета, и, грубо говоря, половина нашей аудитории просто не рассматривает его как серьезную платформу для составления петиции. А "Российская общественная инициатива" – это хороший проект, но с ним тоже пока связаны определенные технические сложности. Например, голосовать там можно только зарегистрированному пользователю "госуслуг". При этом не просто зарегистрированному, но еще и подтвердившему свой статус личным визитом с паспортом в центр обслуживания. То есть фактически скачать и распечатать петицию, подписать и отправить по почте – это примерно по уровню сложности похоже на регистрацию на "госуслугах", – рассказал Накануне.RU автор петиции, общественный деятель Игорь Сергеев.

Он также добавил, что заниматься сбором подписей массово могут и активисты. По времени сбор подписей не ограничен, авторы ждут голоса всех и каждого, а затем будут их отправлять президенту, в Министерство культуры, Министерство образования и науки, в мэрию Москвы. Возможно, список ведомств будет расширен.

Как рассказал Накануне.RU Игорь Сергеев, отправной точкой для такой работы стало то, что в России фактически отсутствует памятник Сталину, за исключением того, что стоит на могиле у Кремлевской стены, и недавно установленного бюста в Аллее правителей, которые, однако, самостоятельными памятниками, по сути, не являются. Кроме того, стало понятно, что у акции "Две гвоздики для товарища Сталина" уже есть большой ресурс, на который авторы проекта также надеются.

Текст обращения был написан еще летом, но, как отметил Игорь Сергеев, долгое время обсуждался, редактировался и дописывался пользователями ресурса "vott.ru".

"Кризисы середины прошлого века Советскому Союзу и его многонациональному народу удалось преодолеть во многом благодаря лидеру той эпохи — Иосифу Виссарионовичу Сталину. Однако оценка его деятельности уже долгие десятилетия остается предметом острых споров. Рассматривая через призму истории череду трагических и славных вех в истории нашей страны, большая часть граждан приходит к пониманию, что решения этого лидера были обусловлены обстоятельствами и требованиями времени и привели к Победе в войне, восстановлению страны в последующее время, спасли народы СССР от истребления. Многие новые обстоятельства становятся нам известны по истечении сроков секретности для документов той эпохи. (…) Но, кроме них, становятся заметны авторы обвинений, которые последовательно и умышленно распространяли заведомую ложь. Эта ложь была направлена на подрыв авторитета руководства СССР и лично Сталина. С помощью этой лжи снова и снова пытались очернить нашу страну и ее роль в истории ХХ века. Таким образом, Россию пытаются лишить ее прав в современном мире, основанных на предопределяющем вкладе Советского Союза в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне", – говорится в тексте обращения.

Автор петиции добавил, что забывая прошлое, страна остается без будущего.

"Это крик души, который звучит достаточно давно. Не просто так нас предупреждали умные люди еще в начале 90-х, что, если вы растопчите свое прошлое, то вы потеряете свое будущее. Та череда событий, которые сейчас происходят – наша, мягко говоря, неудача в международном олимпийском движении, те проблемы, которые у нас не прекращаются после ситуации с Украиной – все это свидетельствует о том, что мы в какой-то момент отказались от памяти своих предков-победителей", – сказал Сергеев в беседе с Накануне.RU.

Напомним, по последнему соцопросу, проведенному "Левада-центром", количество россиян, жалеющих о развале СССР, достигло 58% - это стало максимумом за восемь лет.