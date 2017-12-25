Тюменская область стала лидером медиарейтинга по реализации "майских указов"

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Лидерами медиарейтинга стали Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

К самым заметным событиям по реализации "майских указов" в сфере экономики в регионах эксперты отнесли послание Владимира Якушева "О положении дел в области и перспективах ее развития". Речь шла о реализации "майских указов", развитии экономики, АПК, инновационном развитии и инвестициях.

Напомним, ранее Владимир Якушев сообщил, что процент исполнения "майских указов" президента России в Тюменской области такой же, как в целом по стране.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин запомнился отчетом о положении дел и планах развития. Глава региона отметил, что Ямал сегодня – это 10 процентов ВВП России, 72% инвестиций во всей Арктической зоне страны. Помимо этого, речь шла о развитии бизнеса, промышленном подъеме и реализации "майских указов".

