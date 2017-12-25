ФАС проверит возможный сговор агрегаторов такси перед новогодними праздниками

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование возможного ценового сговора агрегаторов такси перед предстоящими новогодними праздниками.

"ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями-агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, ФАС проанализирует полученные данные и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Цариковский сообщил, что ведомство может проверить такси-агрегаторы в связи с сообщениями в соцсетях о завышении цен в преддверии новогодних праздников, в том числе и на наличие сговора. Он подчеркнул, что повышенные тарифы могут быть оправданы только чрезмерно высоким спросом.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре этого года ФАС России одобрила сделку по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber.