Провалившаяся в яму тюменка получила от мэрии Тобольска 250 тысяч

Инвалид из Тюмени получила от мэрии компенсацию за то, что в Тобольске провалилась в яму на дороге и получила травму ноги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

4 сентября 2016 г. 61-летняя тюменка – инвалид третьей группы на поезде приехала в Тобольск. В двенадцатом часу ночи от остановки в 3 "б" микрорайоне, где не было уличного освещения, она пешком пошла в гости к сестре. Проходя по дороге, она левой ногой угодила в яму. Пожилая женщина сама высвободила ногу, но подняться не смогла и позвонила сестре, которая пришла и вызвала "скорую".

Пострадавшая получила тяжелую травму левой ноги. Ее доставили в травматологическое отделение местной больницы и прооперировали. 19 сентября 2016 г. ее выписали, и она вернулась в Тюмень. 30 октября ей стало хуже. Пострадавшую на "скорой" доставили в ОКБ №2 и вновь прооперировали. Пять месяцев она передвигалась на костылях. Боли в левой ноге беспокоят тюменку до сих пор.

Красным обведена та самая яма: после несчастного случая ее засыпали

В июне пенсионерка обратилась в прокуратуру Тобольска с просьбой помочь взыскать ей моральный вред. Участок, где произошел несчастный случай, находится в муниципальной собственности. Суд взыскал с мэрии 250 тыс. руб. компенсации морального вреда. Решение в силу не вступило.