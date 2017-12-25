На Среднем Урале водитель, из-за которого погибли трое человек, приговорен к 5 годам колонии-поселения

К реальному лишению свободы приговорен виновник ДТП, из-за которого погибли трое пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу. Мужчина признан виновным в совершения преступления по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".

20 августа 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем "ВАЗ 21061" в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге и, видя дорожные знаки "Опасные повороты", "Обгон запрещен", сплошную разметку, проявил преступную небрежность - двигался на своем авто со скоростью около 110 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч.

Далее он пытался обогнать автомобиль, выехал на встречную полосу, не справился с управлением, выехал на обочину и съехал в кювет. В результате аварии три пассажира этого авто погибли на месте.

"Суд назначил наказание Николаю Чуприянову в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, взыскана денежная компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 1,7 млн руб.