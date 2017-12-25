В 2017 году пермские проекты получили всероссийское и международное признание

Уходящий год запомнился жителям Перми лидерством нашего города в различных конкурсах и рейтингах всероссийского и международного уровня. Как отметил глава Перми Дмитрий Самойлов, важно удерживать это лидерство и в будущем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Так, в декабре Пермь заняла первое место в рейтинге международной активности городов. Церемония награждения состоялась в ходе заседания Совета Всемирной организации "Объединенные Города и Местные Власти" в городе Ханчжоу (Китай).

Рейтинг представляет собой ранжирование муниципальных образований в зависимости от их ориентированности на международную арену и выявляет тех, которые активнее других работают над развитием международных отношений и повышением имиджа города в международном пространстве.

В исследовании, запущенном по итогам 2016 года, приняли участие около 80 городов Евразийского отделения ОГМВ. По итогам исследования Пермь заняла первое место среди городов с населением более одного миллиона человек, опередив Казань, Волгоград, Ростов, Новосибирск.

Кроме того, Пермь вошла в десятку самых перспективных российских мегаполисов по версии сайта "Эксперт.Online". "Соседями" нашего города по первой десятке перспективных городов стали Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург и другие города. Эксперты сайта в частности отметили, что Пермь остается мощным культурным центром страны.

Об этом свидетельствует и тот факт, что две пермские музыкальные школы – №1 и №3 – вошли в ТОП-50 лучших школ искусств России. Воспитанники этих школ – участники всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Имена Марии Слащевой, Маргариты Бажутиной, Анны Коваленко хорошо известны российскому музыкальному сообществу. Впрочем, неудивительно, что в Перми живут такие музыкально одаренные дети – у них есть возможность посещать лучшие театры России. В 2017 году Пермский театр оперы и балета получил три "Золотые маски". Главных театральных наград страны театр удостоился за лучшую женскую роль в опере, лучшую работу дирижера в опере и лучшую работу художника по свету в музыкальном театре.

Общеобразовательные школы Перми тоже на слуху – в "Топ-500" лучших школ России входят семь пермских учебных заведений. Это школы №2, №6, №7, №22, №146, гимназии №4 и №17. Рейтинг Московского центра непрерывного математического образования учитывает результаты обязательного государственного экзамена и всероссийской олимпиады школьников. Традиционно ребята из Перми показывают высокие результаты ЕГЭ – в этом году в Перми увеличилось количество золотых медалистов и выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов. Хорошие результаты в уходящем году показали ребята и на олимпиадах. Например, Василий Югов и Михаил Селюгин стали победителями международных олимпиад по физике и географии соответственно.

Помимо достижений учеников пермские школы могут по праву гордиться и своей материально-технической базой. Например, пермская школа №114 признана лучшим инклюзивным общеобразовательным учреждением России. Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: психологический кабинет, кабинет логопеда, спортивный зал со специальными тренажерами, пандусы, тактильные дорожки и многое другое. Именно это позволило школе получить высокую оценку министра образования и науки России Ольги Васильевой и стать первой в главной номинации конкурса "Лучшая инклюзивная школа России".

"Стабильность – признак мастерства. Поэтому мало одерживать победы, необходимо постоянно подтвержать свое лидерство в самых разных сферах, как на общероссийском, так и на международном уровне. Уверен, что этот победный темп будет удержан и в дальнейшем", - подчеркивает глава Перми Дмитрий Самойлов.

В уходящем году пермяки не только активно работали и учились, но и разнообразно отдыхали в городе. Высокий уровень городских культурно-массовых мероприятий в рамках проекта "Пермский период. Новое время" тоже заметили и оценили. Карнавальное шествие "Пермское яркое" и комплекс праздничных мероприятий Дня Победы в Перми были удостоены лучших наград всероссийской профессиональной премии "Грани Театра масс". На суд экспертов было вынесено свыше 100 лучших масштабных проектов со всей России. По итогам рассмотрения и защиты всех конкурсных проектов экспертное жюри, куда входил, например, композитор, народный артист России Максим Дунаевский, присудило Перми победу в обеих номинациях, в которых наши проекты были заявлены. Карнавально-театрализованное шествие "Пермское яркое" удостоено звания Лауреата Премии в номинации "Лучший праздник – День города", а также золотой статуэтки "Грани Масс". Комплекс праздничных мероприятий "Победа всегда за нами!" и "Кружится старая пластинка" отмечены Дипломом I степени в номинации "Лучший патриотический праздник".

С успехом уже второй год подряд в Перми отмечается День набережной, а в этом году в обновленном здании Речного вокзала открылась выставка "Россия – моя история". Также 2017 год можно назвать датой рождения уникального спортивного события – Пермского международного марафона. Грандиозный праздник бега прошел в Перми 2 и 3 сентября. В нем приняли участие представители 12 стран, 28 регионов, 184 городов – более 5,5 тысяч участников и 24 тысячи зрителей. Марафон объединил не только бегунов, но и более 20 тысяч зрителей и болельщиков. Во время двухдневного спортивного фестиваля состоялись легкоатлетическое шоу, спортивная выставка и фестиваль здоровой еды. За вклад в продвижение региона и повышение его привлекательности Пермский международный марафон получил премию "Посол Пермского края" в номинации "Событие (российское и международное)"

В следующем году Пермь вновь примет бегунов и болельщиков, чтобы подарить им незабываемые эмоции и радость от участия в спортивном событии с высочайшим уровнем организации.