400 просмотров вместо 400 000. "Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом

Сегодня на базе нижневартовского кабельного телеканала "Мегаполис" состоялась онлайн-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

В режиме онлайн губернатор рассмотрела десять лучших молодежных проектов, предложенных пользователями соцсетей.

"Я, безусловно, получу существенную пользу и выгоду от сегодняшнего общения. Во-первых, я зажгусь вашими идеями, во-вторых, есть возможность одновременно с этим проверить верность того курса и тех решений, которые уже приняты и реализовываются, насколько они соответствуют запросам людей", - прокомментировала губернатор.

Отбор общественных предложений проводили модераторы дискуссии. Общее количество поступивших инициатив составило 241, все они разбиты по направлениям: массовый спорт, киберспорт, творчество, интеллектуальные игры, туризм, экологические проекты, дискуссионные клубы.

Так, например, активист Дмитрий Сафиоллин выступил с инициативой развития массового любительского спорта в Югре. Общественник предлагает создать фестиваль спорта на базе "Каменный мыс" в День России. На фестиваль можно пригласить федеральных спикеров, сделать лекторий, провести стратегическую сессию по развитию массового спорта в Югре. Наталья Комарова инициативу поддержала, отметив, что "спорт в Югре прижился".

Общественник Вячеслав Гончаренко из Ханты-Мансийска, представляющий центр творческого развития "Гармония", сообщил, что силами активистов организована фотостудия "Семья", в которой бесплатно занимаются дети из многодетных семей. Формы обучения как очные, так и дистанционные.

"Опыт показывает, что наиболее востребованы дистанционные [формы], так как интернет в Югре хорошо развит и мы бы опыт Ханты-Мансийска могли перенести на все муниципалитеты Югры. Для нас не составит труда создать группы в "ВКонтакте", но прежде всего, нам бы хотелось поработать для детей с так называемыми группами риска и для детей с ограниченными возможностями. Мы будем работать безвозмездно и итогом нашей работы должны стать муниципальные выставки фотографий детей, с которыми мы работаем, а в декабре следующего года мы планируем провести итоговую окружную фотовыставку. Денег на свою программу мы не просим, хотя было бы неплохо получить какую-то поддержку целевую, в основном, на оформление фотовыставок", - обратился к губернатору Вячеслав Гончаренко.

Инициатива также была поддержана главой региона.

Свои проекты для ознакомления губернатору направили представители молодежного парламента при думе Югры. По словам спикера молодежной палаты Николая Заболотнева, практически все молодые законодатели заявили свои проекты. Однако в прямом эфире ни один из них не прозвучал.

"Было интересно послушать, но хотелось бы пожелать, чтобы в следующий раз больше обсуждались проекты, которые на уровне идеи, новые проекты. Сегодня обсуждались проекты, которые на самом деле уже добились много чего и уже популярны в обществе, в муниципалитетах. Хотелось бы увидеть больше новых проектов, которым как раз наиболее остро нужна поддержка губернатора. Ни один из проектов, направленных молодежным парламентом, сегодня не был озвучен", - прокомментировал конференцию председатель молодежного парламента при думе Югры Николай Заболотнев.

Организаторы проекта #ГубернаторОнлайн подчеркивают, что ни один из предложенных проектов не останется без внимания.

"Будут рассмотрены абсолютно все проекты в оффлайне. Список сформирован. Каждый проект будет отработан и передан в соответствующие муниципалитеты для поддержки и реализации", - говорится в группе организаторов.

Отметим, что особого интереса у молодежи конференция губернатора не вызвала. В прямом эфире ее просмотрели около 400 человек, хотя организаторы планировали вещание на аудиторию в "400 тыс. человек" . Югорский либерал-демократ, общественник и блогер Александр Лобов считает эту попытку пиара провальной.

"Видимо, организаторы пресс-конференции не стали делать какие-то накрутки. 200-400 просмотров вполне нормально. Но явно это не то событие, которое было бы интересно молодежи. Об этом можно даже судить по самой группе, где инициативы опубликованы. У нас в округе столько молодежи и 250 инициатив - это капля в море. Ход впустую получился", – отметил Александр Лобов.

Наблюдателей также изначально удивило то, что базой для общения избран нижневартовский местный кабельный телеканал "Мегаполис", тогда как у региона есть масштабная телерадиокомпания "Югра", которая точно гораздо более известна в интернет-среде.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что интернет-эксперимент с привлечением нижневартовской площадки организаторы проводят сразу после публикации очередного "рейтинга устойчивости" губернаторов, в котором Наталья Комарова оказалась в так называемой "желтой зоне риска", а политический менеджмент в регионе составители рейтинга оценили и вовсе негативно - "не выдерживает критики". Эксперты не исключают, что попытка привлечь интернет-аудиторию как раз является следствием смены приоритетов и кадров в том блоке губернаторской команды, который отвечает за публичное позиционирование региона и его главы.