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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
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Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
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400 просмотров вместо 400 000. "Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
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#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры (2017) | Фото: vk.com/yugraonline

Сегодня на базе нижневартовского кабельного телеканала "Мегаполис" состоялась онлайн-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

В режиме онлайн губернатор рассмотрела десять лучших молодежных проектов, предложенных пользователями соцсетей.

"Я, безусловно, получу существенную пользу и выгоду от сегодняшнего общения. Во-первых, я зажгусь вашими идеями, во-вторых, есть возможность одновременно с этим проверить верность того курса и тех решений, которые уже приняты и реализовываются, насколько они соответствуют запросам людей", - прокомментировала губернатор.

#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры(2017)|Фото: vk.com/yugraonline

Отбор общественных предложений проводили модераторы дискуссии. Общее количество поступивших инициатив составило 241, все они разбиты по направлениям: массовый спорт, киберспорт, творчество, интеллектуальные игры, туризм, экологические проекты, дискуссионные клубы.

Так, например, активист Дмитрий Сафиоллин выступил с инициативой развития массового любительского спорта в Югре. Общественник предлагает создать фестиваль спорта на базе "Каменный мыс" в День России. На фестиваль можно пригласить федеральных спикеров, сделать лекторий, провести стратегическую сессию по развитию массового спорта в Югре. Наталья Комарова инициативу поддержала, отметив, что "спорт в Югре прижился".

#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры(2017)|Фото: vk.com/yugraonline

Общественник Вячеслав Гончаренко из Ханты-Мансийска, представляющий центр творческого развития "Гармония", сообщил, что силами активистов организована фотостудия "Семья", в которой бесплатно занимаются дети из многодетных семей. Формы обучения как очные, так и дистанционные.

"Опыт показывает, что наиболее востребованы дистанционные [формы], так как интернет в Югре хорошо развит и мы бы опыт Ханты-Мансийска могли перенести на все муниципалитеты Югры. Для нас не составит труда создать группы в "ВКонтакте", но прежде всего, нам бы хотелось поработать для детей с так называемыми группами риска и для детей с ограниченными возможностями. Мы будем работать безвозмездно и итогом нашей работы должны стать муниципальные выставки фотографий детей, с которыми мы работаем, а в декабре следующего года мы планируем провести итоговую окружную фотовыставку. Денег на свою программу мы не просим, хотя было бы неплохо получить какую-то поддержку целевую, в основном, на оформление фотовыставок", - обратился к губернатору Вячеслав Гончаренко.

#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры(2017)|Фото: vk.com/yugraonline

Инициатива также была поддержана главой региона.

Свои проекты для ознакомления губернатору направили представители молодежного парламента при думе Югры. По словам спикера молодежной палаты Николая Заболотнева, практически все молодые законодатели заявили свои проекты. Однако в прямом эфире ни один из них не прозвучал.

"Было интересно послушать, но хотелось бы пожелать, чтобы в следующий раз больше обсуждались проекты, которые на уровне идеи, новые проекты. Сегодня обсуждались проекты, которые на самом деле уже добились много чего и уже популярны в обществе, в муниципалитетах. Хотелось бы увидеть больше новых проектов, которым как раз наиболее остро нужна поддержка губернатора. Ни один из проектов, направленных молодежным парламентом, сегодня не был озвучен", - прокомментировал конференцию председатель молодежного парламента при думе Югры Николай Заболотнев.

#ГубернаторОнлайн, Наталья Комарова, губернатор Югры(2017)|Фото: vk.com/yugraonline

Организаторы проекта #ГубернаторОнлайн подчеркивают, что ни один из предложенных проектов не останется без внимания.

"Будут рассмотрены абсолютно все проекты в оффлайне. Список сформирован. Каждый проект будет отработан и передан в соответствующие муниципалитеты для поддержки и реализации", - говорится в группе организаторов.

Отметим, что особого интереса у молодежи конференция губернатора не вызвала. В прямом эфире ее просмотрели около 400 человек, хотя организаторы планировали вещание на аудиторию в "400 тыс. человек" . Югорский либерал-демократ, общественник и блогер Александр Лобов считает эту попытку пиара провальной.

"Видимо, организаторы пресс-конференции не стали делать какие-то накрутки. 200-400 просмотров вполне нормально. Но явно это не то событие, которое было бы интересно молодежи. Об этом можно даже судить по самой группе, где инициативы опубликованы. У нас в округе столько молодежи и 250 инициатив - это капля в море. Ход впустую получился", – отметил Александр Лобов.

Наблюдателей также изначально удивило то, что базой для общения избран нижневартовский местный кабельный телеканал "Мегаполис", тогда как у региона есть масштабная телерадиокомпания "Югра", которая точно гораздо более известна в интернет-среде.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что интернет-эксперимент с привлечением нижневартовской площадки организаторы проводят сразу после публикации очередного "рейтинга устойчивости" губернаторов, в котором Наталья Комарова оказалась в так называемой "желтой зоне риска", а политический менеджмент в регионе составители рейтинга оценили и вовсе негативно - "не выдерживает критики". Эксперты не исключают, что попытка привлечь интернет-аудиторию как раз является следствием смены приоритетов и кадров в том блоке губернаторской команды, который отвечает за публичное позиционирование региона и его главы.

Другие новости по темам: губернатор югры, наталья комарова, он-лайн пресс-конференция, год добровольчества
25.12.2017 13:19 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
15:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 13:16 Мск
Губернатора Югры выводят в Рунет. Популярность хотят прирастить за счет соцсетей и столицы Самотлора.








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400 просмотров вместо 400 000. "Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
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