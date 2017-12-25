Крупнейшие нефтяники просят Медведева отказаться от введения утилизационного сбора в отрасли

Главы крупнейших нефтяных компаний обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от введения утилизационного сбора в нефтяной отрасли. Соответствующее обращение нефтяники изложили в письме главе кабмина, пишет газета "Ведомости".

По мнению участников рынка, новый сбор является "налогом на инвестиции". Под обращением подписались глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, а также гендиректоры "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" Александр Дюков, Владимир Богданов и Наиль Маганов.

Отметим, в бюджете на 2018-2020 гг. предусмотрено ведение утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения в размере 7% от стоимости.

Цель сбора – предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления. Эти поправки в закон разработал Минпромторг. Сбор будет взиматься с иностранных поставщиков при перемещении продукции через границу и с российских производителей.

Нефтяники в письме к Медведеву указывают, что они вынуждены будут повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать этот сбор

При этом главы нефтяных компаний отмечают, что бóльшая часть их потребителей работает на экспорт и не имеет возможности поднимать цены, а на внутреннем рынке возможности роста цен ограничены из-за падения реальных доходов населения и политики государства по сокращению инфляции. Это может привести к тому, что при введении утилизационного сбора "повысится конкурентоспособность импортных товаров, которые не облагаются сборами". В письме указана просьба проработать решение, которое исключит увеличение фискальной нагрузки.