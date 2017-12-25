На УВЗ внедрили "импортозамещающие" пресс-ножницы

На "Уралвагонзаводе" (входит в "Ростех") заработали отечественные пресс-ножницы.

В кузнечном цехе № 2 нижнетагильского предприятия введены в эксплуатацию заготовительные пресс-ножницы модели НГ1437 усилием реза 500 тс для порезки сортового углеродистого и легированного металлопроката. Они способны резать пруток диаметром от 40 до 80 мм различной длины как в холодном, так и в горячем состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Пресс-ножницы управляются электронной системой. С помощью неё можно отследить производственный процесс и в случае поломки быстро определить причину.

"Внедрение сортовых заготовительных пресс-ножниц модели НГ1437 прошло в рамках системной работы по импортозамещению. Их использование обеспечивает высокое качество реза и, как следствие, улучшает качество изделий. Кроме того, позволяет повысить производительность труда, улучшает культуру производства, а также положительно отражается на экологии в цехе, в лучшую сторону меняя условия труда сотрудников", - пояснили на "Уралвагонзаводе".