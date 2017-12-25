Комитет ОМК по корпоративной социальной ответственности утвердил цели на 2018 год

Комитет Объединенной металлургической компании по корпоративной социальной ответственности (КСО) утвердил цели на 2018 год и реестр рисков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОМК.

Одной из ключевых целей в области охраны труда является недопущение в следующем году смертельных случаев на производстве (значение показателя FIFR = 0), и продолжение устойчивого сокращения потери рабочего времени по причине травм, снижение LTIFR еще на 10% по сравнению с 2017 г.

В результате экологических мероприятий годовые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предполагается снизить с 6,3 тыс. т до 6,22 тыс. т, валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – с 3,17 тыс. т до 3,12 тыс. т, общую массу размещаемых (переданных на размещение) отходов в окружающей природной среде – с 144,86 тыс. т в 2017 году до 140,51 тыс. т.

В части развития территорий присутствия планируется профинансировать по результатам конкурса "ОМК-Партнерство" от 20 до 30 волонтерских проектов сотрудников, а также дать старт 35 новым проектам социальных предпринимателей в Выксе, Благовещенске и Чусовом в рамках программы "Начни свое дело".

Всего утверждено более 70 целей и идентифицировано около 40 рисков по всем приоритетам корпоративной социальной ответственности ОМК, определенным в политике "КСО ОМК". Комитет также определил наиболее существенные показатели, которые должны быть проверены Службой внутреннего аудита перед их раскрытием в годовом отчете за 2017 год.

"Мы создали в компании систему управления, которая позволяет ставить цели в области социальной ответственности и отслеживать их достижение. ОМК распространяет ответственные практики на все дивизионы и корпоративные процессы. Наши потребители могут быть уверены, что наша продукция изготовлена при полном соблюдении прав человека, интересов заинтересованных сторон и с минимально возможным воздействием на окружающую среду", - отметила председатель правления "ОМК" Наталья Еремина, возглавляющая комитет по КСО.

Добавим, что политика "Корпоративная социальная ответственность ОМК" была принята правлением "ОМК" в начале 2017 года и является документом действия, определяющим одновременно стратегические цели, приоритеты в области КСО и в их рамках — задачи конкретных подразделений компаний. Политика основана на стандартах социальной ответственности ГОСТ ИСО 26000 и SA8000 и требованиях заинтересованных сторон. Постановка взаимосвязанных целей в области КСО позволяет системно управлять воздействием на общество и окружающую среду и является лучшей практикой на данный момент.