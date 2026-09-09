Россия и Вьетнам подтвердили намерение укреплять взаимодействие в сфере противодействия экстремизму

Россия и Вьетнам подтвердили намерение укреплять взаимодействие в сфере противодействия экстремизму и радикализации, уделяя особое внимание молодому поколению. Это закреплено в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и То Лама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны подчеркивают необходимость активизировать сотрудничество между профильными ведомствами, в том числе через обмен передовым опытом. Особое внимание уделяется противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических, экстремистских и иных преступных целях, а также для вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета государств.

Москва и Ханой договорились усилить обмен информацией и практиками в сфере нейтрализации попыток недружественных стран и их спецслужб оказывать влияние на государственные, политические и законодательные институты. Кроме того, стороны планируют развивать практическое сотрудничество в области информационных технологий, в том числе продвигать идею создания под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности регионального центра по борьбе с киберпреступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В заявлении также подчёркивается важность разработки под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих норм для формирования справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности. Россия и Вьетнам готовы расширять взаимодействие по линии правоохранительных органов в предупреждении преступности во всех её формах, включая киберпреступления.