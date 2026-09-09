В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников

В Геленджике ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на нескольких улицах микрорайона Голубая Бухта после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня вечером мэр сообщил о повреждении электроподстанции в результате удара вражеских БПЛА. На месте сейчас работают экстренные службы, продолжается тушение пожара на территории объекта. По предварительным данным, в двух домах выбиты стекла, также пострадал один автомобиль.

Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы. После этого специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в микрорайонах.