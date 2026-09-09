Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в северных аэропортах

"Аэропорты Игрима, Надыма, Нягани, Советского, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Игрима, Надыма, Нягани, Советского, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.



