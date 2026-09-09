Полпред президента УрФО Артем Жога прокомментировал нападение БПЛА на Ямал

Полпред президента УрФО Артем Жога прокомментировал нападение БПЛА на Ямал, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

"На связи с экстренными службами и руководством региона. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112", - говорится в сообщении.