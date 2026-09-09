"Святогор" широко отметил свой 95-летний юбилей: вручил ключи новоселам и наградил лучших работников

В АО "Святогор" прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-ой годовщине со дня выпуска первой продукции. Почетными гостями в Красноуральске стали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Начались праздничные мероприятия с торжественного собрания в честь 95-летия АО "Святогор". Работники предприятия-юбиляра принимали поздравления и заслуженные награды. В этот день со сцены ДК "Металлург" награды получили более 40 лучших сотрудников комбината. Трое были отмечены почетными грамотами министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Пяти святогоровцам благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе вручил лично Артем Жога. Всего в честь 95-летия награды разного уровня получили 234 работника комбината.

"Сегодня за плечами трудового коллектива "Святогора" огромный опыт и миллионы тонн выпущенного металла. Всё это делает комбинат одним из флагманов отрасли на Урале. Славная история "Святогора" и его работников доказывает: уральские металлурги умеют превращать амбициозные цели в качественный результат, преодолевая любые сложности", – отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога.

"95 лет работы — срок огромный, почти век, – подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – Все это время на "Святогоре" вы сохраняете традиции металлургии и одновременно делаете ее современной и комфортной для работы. Совместить реконструкцию с выполнением производственного плана на действующем заводе — большая инженерная и человеческая работа. Руководству, инженерно-техническому персоналу и рабочим "Святогора" удалось с ней справиться, и за это им большое спасибо. То, что вы делаете сегодня, — это вклад в будущее наших детей и внуков. Ради этого стоит жить и работать".

Юбилейные мероприятия продолжились в коттеджном поселке Молодежный. Здесь своих обладателей ожидали ключи от 19-ти новых коттеджей. В этот день счастливыми новоселами двухэтажных домов по улицам Березовая и Сосновая стали работники восьми подразделений "Святогора": металлургического, энергетического, горного, железнодорожного цехов, обогатительной фабрики, ремонтно-механического завода, управления и цеха автомобильного транспорта.

"Сегодня 19 сотрудников предприятия "Святогор" и их семьи получили ключи от коттеджей в микрорайоне "Молодежный" Красноуральска. В числе новоселов – семья Сюткиных: Евгений, Светлана, их дочь Яна и сын Тимофей, который именно сегодня празднует день рождения. Мальчику исполнилось пять лет – пусть в новом доме он запомнит счастливые годы детства! – рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. – Я помню, как начиналось строительство этого поселка в 2015 году. А сегодня мы видим благоустроенные улицы и десятки комфортных домов. Жилье в "Молодежном" строится комбинатом с 2015 года и предоставляется работникам предприятия на льготных условиях – без первоначального взноса с беспроцентной рассрочкой платежа сроком до 15 лет. Общая площадь таких домов – от 120 до 160 кв.м. Сейчас предприятие достраивает еще 34 коттеджа. Такой грамотный подход компании к решению кадрового вопроса, безусловно, будет и результативным. Собственное жилье – гарантия того, что ценный специалист останется в территории и на предприятии. Такая социальная поддержка сотрудников – вклад в будущее наших городов".

Напомним, что предприятие реализует программу жилищного строительства с 2015 года. Ее цель – привлечение и сохранение кадрового потенциала металлургического комбината Красноуральска. Коттеджи предоставляются работникам предприятия на условиях беспроцентной рассрочки платежа сроком на 15 лет.

За годы возведения коттеджного поселка обладателями просторных квадратных метров стала 51 семья. Здесь оборудовали современную площадку со спортивными и игровыми комплексами. Всего на территории поселка, согласно проекту, построят 115 домов.