Беспилотники впервые атаковали промышленное предприятие на Ямале

Беспилотники впервые атаковали ЯНАО. О произошедшем сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, передает корреспондент Накануне.RU. Атака предпринята на один из промышленных объектов Нового Уренгоя.

На месте работают специалисты экстренных служб. Погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются.

Полпред Артем Жога отметил, что арктическая часть УрФО была атакована впервые.

"В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. На связи с экстренными службами и руководством региона. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112", - подчеркнул полпред.

Напомним, сегодня беспилотники долетели до северных регионов Урала - режим беспилотной опасности вводился в Тюменской области и в Югре, Росавиация ограничивала работу аэропортов Сургута, Ханты-Мансийска, Игрима, Нягани, Советского, Урая, Надыма. В Югре впервые вводился режим готовности к атаке БПЛА.