Игорь Мартынов обозначил основные достижения работы Думы Астраханской области седьмого созыва

Подводя итоги работы Думы Астраханской области седьмого созыва, спикер Игорь Мартынов подчеркнул, что деятельность депутатского корпуса строилась вокруг ключевых приоритетов: поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, защиты традиционных российских ценностей, социальной поддержки граждан и обеспечения финансовой устойчивости региона.

В частности, в социальной сфере принят базовый закон о поддержке участников СВО и членов их семей, расширен круг получателей выплат, введены льготы для семей погибших защитников Отечества, ветеранов боевых действий, детей с фенилкетонурией, многодетных и студенческих семей.

В экономической сфере депутаты поддержали бизнес в условиях внешнего давления: продлили нулевые налоговые ставки для начинающих предпринимателей, внедрили автоматизированную упрощённую систему налогообложения (ей воспользовались почти 2 000 налогоплательщиков), предоставили преференции IT‑сфере. Бюджет региона сохранил социальную направленность даже в непростых экономических условиях.

Значительное внимание в работе депутатского корпуса было уделено вопросам экологии и благоустройства: на решение проблемы истощения водных объектов в Лиманском, Наримановском и Харабалинском районах направлено свыше 150 млн рублей. Благодаря подкачке воды удалось улучшить условия водоснабжения более чем 30 тысяч жителей населенных пунктов Лиманского, Наримановского и Харабалинского районов.

При поддержке депутатов жители Астраханской области реализовывали проекты инициативного бюджетирования по созданию парков, ремонту домов культуры и обустройству спортивных площадок в отдалённых сёлах.

За пять лет работы седьмого созыва было проведено 56 мероприятий парламентского контроля, рассмотрено почти 9 000 обращений граждан. В федеральные органы направлено 22 обращения, в Государственную Думу внесено 7 проектов федеральных законов.

По данным рейтинга «Парламент на ладони», Дума Астраханской области продемонстрировала высокую динамику, поднялась с 52-го места в 2021 году на 3-е место в 2025 году, что является одним из лучших результатов среди субъектов России.

Игорь Мартынов также отметил значимость межфракционного диалога: несмотря на различие политических взглядов, при принятии ключевых решений, затрагивающих благополучие жителей региона, депутаты всегда находили общий язык.

Подводя итоги, спикер регионального парламента выразил благодарность коллегам-депутатам, Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину и Правительству региона — за конструктивное взаимодействие, сотрудникам аппарата Думы, а также жителям области за доверие и поддержку.

«Уверен, что заложенный нами правовой фундамент позволит депутатам восьмого созыва сделать жизнь каждого жителя Астраханской области ещё более безопасной, комфортной и достойной. Вместе мы продолжим развивать нашу родную Астраханскую область», — подчеркнул Председатель Думы Игорь Мартынов.