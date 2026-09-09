Игорь Мартынов обозначил основные достижения работы Думы Астраханской области седьмого созыва

09 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов обозначил основные достижения работы Думы Астраханской области седьмого созыва

Подводя итоги работы Думы Астраханской области седьмого созыва, спикер Игорь Мартынов подчеркнул, что деятельность депутатского корпуса строилась вокруг ключевых приоритетов: поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, защиты традиционных российских ценностей, социальной поддержки граждан и обеспечения финансовой устойчивости региона.

В частности, в социальной сфере принят базовый закон о поддержке участников СВО и членов их семей, расширен круг получателей выплат, введены льготы для семей погибших защитников Отечества, ветеранов боевых действий, детей с фенилкетонурией, многодетных и студенческих семей.

В экономической сфере депутаты поддержали бизнес в условиях внешнего давления: продлили нулевые налоговые ставки для начинающих предпринимателей, внедрили автоматизированную упрощённую систему налогообложения (ей воспользовались почти 2 000 налогоплательщиков), предоставили преференции IT‑сфере. Бюджет региона сохранил социальную направленность даже в непростых экономических условиях.

Значительное внимание в работе депутатского корпуса было уделено вопросам экологии и благоустройства: на решение проблемы истощения водных объектов в Лиманском, Наримановском и Харабалинском районах направлено свыше 150 млн рублей. Благодаря подкачке воды удалось улучшить условия водоснабжения более чем 30 тысяч жителей населенных пунктов Лиманского, Наримановского и Харабалинского районов.

При поддержке депутатов жители Астраханской области реализовывали проекты инициативного бюджетирования по созданию парков, ремонту домов культуры и обустройству спортивных площадок в отдалённых сёлах.

За пять лет работы седьмого созыва было проведено 56 мероприятий парламентского контроля, рассмотрено почти 9 000 обращений граждан. В федеральные органы направлено 22 обращения, в Государственную Думу внесено 7 проектов федеральных законов.

По данным рейтинга «Парламент на ладони», Дума Астраханской области продемонстрировала высокую динамику, поднялась с 52-го места в 2021 году на 3-е место в 2025 году, что является одним из лучших результатов среди субъектов России.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов также отметил значимость межфракционного диалога: несмотря на различие политических взглядов, при принятии ключевых решений, затрагивающих благополучие жителей региона, депутаты всегда находили общий язык.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Подводя итоги, спикер регионального парламента выразил благодарность коллегам-депутатам, Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину и Правительству региона — за конструктивное взаимодействие, сотрудникам аппарата Думы, а также жителям области за доверие и поддержку.

«Уверен, что заложенный нами правовой фундамент позволит депутатам восьмого созыва сделать жизнь каждого жителя Астраханской области ещё более безопасной, комфортной и достойной. Вместе мы продолжим развивать нашу родную Астраханскую область», — подчеркнул Председатель Думы Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети