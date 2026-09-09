Состоялось завершающее заседание Думы Астраханской области седьмого созыва

Сегодня, 9 сентября, в зале заседаний Думы Астраханской области состоялось завершающее, 73-е заседание регионального парламента седьмого созыва.

Депутаты рассмотрели насыщенную повестку, состоящую из более трех десятков вопросов кадрового, бюджетного и законодательного характера, завершив тем самым пятилетний цикл работы.

Перед началом пленарной части парламентариев приветствовал Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона высоко оценил совместную работу исполнительной и законодательной власти за прошедший период.

«При любых обстоятельствах у нас с вами всегда оставалось общее понимание ответственности за Астраханскую область и наших жителей. Мы делали все возможное для достижения национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Спасибо всем депутатам — за доверие, поддержку и за то, что в самые непростые времена мы оставались одной командой, работающей ради Астраханской области и благополучия наших жителей», — отметил Игорь Бабушкин.

Торжественная часть началась с исполнения государственных гимнов РФ и Астраханской области. В рамках завершения работы седьмого созыва Думы Астраханской области депутатам и сотрудникам аппарата были вручены региональные награды: знаки отличия «Честь и Слава» различных степеней, Почетные грамоты Губернатора и Думы, а также Благодарственные письма.

В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели более 35 вопросов.

Были приняты в частности следующие решения: состоялось назначение четырех мировых судей (судебные участки Советского и Ленинского районов г. Астрахани, ЗАТО Знаменск, Володарского района) и на новый срок назначены заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты Астраханской области; Был принят во втором чтении закон, уточняющий категорию лиц, принимающих участие в специальной военной операции, для предоставления им и членам их семей полного пакета региональных мер поддержки. Кроме того, внесены изменения в законы о государственной гражданской и муниципальной службе, снижающие квалификационные требования для трудоустройства ветеранов боевых действий;, в двух чтениях приняты поправки в областной бюджет на 2026–2028 годы. Доходы казны увеличены более чем на 1,2 млрд рублей, значительные средства направлены на дорожный фонд, социальные обязательства и поддержку участников СВО; для стимулирования инвестиций принят закон об освобождении организаций-концессионеров от налога на имущество в отношении созданной ими инфраструктуры; отменена неэффективная налоговая льгота по налогу на прибыль для проектов со статусом «особо важный», существовавшая до 2018 года; продлена «гаражная амнистия» до 1 сентября 2031 года; установлена административная ответственность за блокировку проездов к площадкам сбора твердых коммунальных отходов (штраф для граждан составит от 1 до 3 тысяч рублей). Уточнены правила заготовки валежника и веточного корма гражданами для собственных нужд; заслушаны отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета фонда ОМС за первое полугодие 2026 года. Депутаты приняли к сведению доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений, рекомендовав усилить надзор за исполнением обязательств инвесторами.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов подвел итоги деятельности созыва.

"За пять лет нами проведено более 70 заседаний, принято 550 законов и более двух тысяч постановлений. Мы синхронизировали региональное законодательство с федеральными нормами, выстроили эффективную систему поддержки участников СВО и обеспечили финансовую устойчивость региона. Седьмой созыв Думы Астраханской области за прошедшие годы сохранил преемственность традиций законодательного органа — народного представительства. Наша деятельность была открыта и эффективна, а депутатская работа каждого народного избранника — профессиональной. Кроме того, Дума Астраханской области значительно улучшила свои позиции в рейтинге открытости парламентов субъектов РФ", - сказал спикер Думы Астраханской области.

Следующий этап работы будет осуществлять Дума Астраханской области восьмого созыва. Программа законопроектной деятельности на второе полугодие 2026 года уже сформирована и включает 40 инициатив.