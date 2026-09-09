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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Состоялось завершающее заседание Думы Астраханской области седьмого созыва

Сегодня, 9 сентября, в зале заседаний Думы Астраханской области состоялось завершающее, 73-е заседание регионального парламента седьмого созыва.

Депутаты рассмотрели насыщенную повестку, состоящую из более трех десятков вопросов кадрового, бюджетного и законодательного характера, завершив тем самым пятилетний цикл работы.

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Перед началом пленарной части парламентариев приветствовал Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона высоко оценил совместную работу исполнительной и законодательной власти за прошедший период.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«При любых обстоятельствах у нас с вами всегда оставалось общее понимание ответственности за Астраханскую область и наших жителей. Мы делали все возможное для достижения национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Спасибо всем депутатам — за доверие, поддержку и за то, что в самые непростые времена мы оставались одной командой, работающей ради Астраханской области и благополучия наших жителей», — отметил Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Торжественная часть началась с исполнения государственных гимнов РФ и Астраханской области. В рамках завершения работы седьмого созыва Думы Астраханской области депутатам и сотрудникам аппарата были вручены региональные награды: знаки отличия «Честь и Слава» различных степеней, Почетные грамоты Губернатора и Думы, а также Благодарственные письма.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели более 35 вопросов.

Были приняты в частности следующие решения: состоялось назначение четырех мировых судей (судебные участки Советского и Ленинского районов г. Астрахани, ЗАТО Знаменск, Володарского района) и на новый срок назначены заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты Астраханской области; Был принят во втором чтении закон, уточняющий категорию лиц, принимающих участие в специальной военной операции, для предоставления им и членам их семей полного пакета региональных мер поддержки. Кроме того, внесены изменения в законы о государственной гражданской и муниципальной службе, снижающие квалификационные требования для трудоустройства ветеранов боевых действий;, в двух чтениях приняты поправки в областной бюджет на 2026–2028 годы. Доходы казны увеличены более чем на 1,2 млрд рублей, значительные средства направлены на дорожный фонд, социальные обязательства и поддержку участников СВО; для стимулирования инвестиций принят закон об освобождении организаций-концессионеров от налога на имущество в отношении созданной ими инфраструктуры; отменена неэффективная налоговая льгота по налогу на прибыль для проектов со статусом «особо важный», существовавшая до 2018 года; продлена «гаражная амнистия» до 1 сентября 2031 года; установлена административная ответственность за блокировку проездов к площадкам сбора твердых коммунальных отходов (штраф для граждан составит от 1 до 3 тысяч рублей). Уточнены правила заготовки валежника и веточного корма гражданами для собственных нужд; заслушаны отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета фонда ОМС за первое полугодие 2026 года. Депутаты приняли к сведению доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений, рекомендовав усилить надзор за исполнением обязательств инвесторами.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов подвел итоги деятельности созыва.

"За пять лет нами проведено более 70 заседаний, принято 550 законов и более двух тысяч постановлений. Мы синхронизировали региональное законодательство с федеральными нормами, выстроили эффективную систему поддержки участников СВО и обеспечили финансовую устойчивость региона. Седьмой созыв Думы Астраханской области за прошедшие годы сохранил преемственность традиций законодательного органа — народного представительства. Наша деятельность была открыта и эффективна, а депутатская работа каждого народного избранника — профессиональной. Кроме того, Дума Астраханской области значительно улучшила свои позиции в рейтинге открытости парламентов субъектов РФ", - сказал спикер Думы Астраханской области.

Следующий этап работы будет осуществлять Дума Астраханской области восьмого созыва. Программа законопроектной деятельности на второе полугодие 2026 года уже сформирована и включает 40 инициатив.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Теги: игорь мартынов, игорь бабушкин, дума астраханской области, сессия


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