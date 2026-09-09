Падение дронов вызвало пожары под Новороссийском и Анапой

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что пожарные и лесники тушат три очага на площади 4,7 га в горных лесах. Возгорания произошли из-за обломков беспилотников, которые атаковали город вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября.

В Восточном районе и у хутора Дюрсо огонь локализовали — спасатели проливают грунт, угрозы распространения нет. На горе Колдун ситуация сложнее: воду наверх доставляют мотоциклами и квадроциклами, а вертолет сбрасывает воду сверху. Пока пожар контролируют.

Под Анапой зафиксировали два возгорания. Одно возникло еще 26 августа от обломков БПЛА в заповеднике "Утриш". Мэр Анапы Светлана Маслова утром 9 сентября сообщила, что горение в районе Малого Утриша локализовали. Но ночью обломки дронов вызвали новый пожар на Большом Утрише - площадь около 1 га.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram, что после атаки ВСУ в городе ввели режим чрезвычайной ситуации: в больнице остаются 17 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.