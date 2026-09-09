На обогатительной фабрике филиала Волковский ГОК дан старт пуско-наладочным работам

На обогатительной фабрике филиала Волковский ГОК АО "Святогор" начались пуско-наладочные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Святогор", старт этому ключевому этапу подготовки промышленного комплекса к вводу в эксплуатацию дали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Строительство промышленного объекта началось в 2022 году в рамках проекта "Месторождение Волковское. Третья очередь". Новый промышленный комплекс объединяет карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, хвостовое хозяйство, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административно-бытовые и социальные объекты.

Экскурсию по производственным объектам филиала Волковский ГОК провели генеральный директор АО "Святогор" Дмитрий Тропников и директор филиала Волковский ГОК АО "Святогор" Вадим Миронов. В частности, гости посетили смотровую площадку предприятия, осмотрели главный корпус обогатительной фабрики, где была организована импровизированная выставка карьерной техники. В частности, были представлены три модели крупнотоннажных самосвалов.

В измельчительном отделении главного корпуса пуском одной из восьми шаровых мельниц, который произвели Артем Жога, Денис Паслер и Андрей Козицын, и был дан старт пуско-наладочным работам на обогатительной фабрике филиала Волковский ГОК.

Еще одной точкой ознакомительного маршрута делегации стал энергоцентр – ключевой объект собственной генерации филиала Волковский ГОК. Энергоцентр может производить не только электрическую энергию, но и является источником выработки тепловой энергии для потребителей горно-обогатительного комбината.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога:

"Сегодняшнее событие важно не только для Свердловской области, но и для всей отрасли. За последние годы на месторождении создается современная инфраструктура для добычи и переработки руды. Особенно радует, что, производство и все компоненты, которые задействованы в работе Волковского ГОКа, состоят из отечественного оборудования. Предприятие обеспечит работой более полторы тысячи человек, что придаст дополнительный импульс для развития ближайших муниципалитетов".

Губернатор Свердловской области Денис Паслер:

"Сегодня, в день празднования 95-летия АО "Святогор", запустили в режиме пусконаладки обогатительную фабрику Волковского горно-обогатительного комбината. Начала работу одна из восьми шаровых мельниц в измельчительном отделении. Это ключевой этап важнейшего инвестиционного проекта, который реализуется в Свердловской области. Большая часть оборудования обогатительной фабрики – российского производства. Выход фабрики АО "Святогор" на рабочую мощность позволит значительно нарастить объемы переработки руды, укрепить сырьевую базу для устойчивого развития металлургической отрасли региона. Развитие Волковского ГОКа – мощный импульс для Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска. Это новые рабочие места и рост экономики, новые возможности для модернизации социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и повышения качества жизни уральцев. Компания – наш надежный партнер в развитии городов присутствия, она одной из первых пришла на помощь в восстановлении Кушвы после стихии. Благодарю руководство и сотрудников предприятия за все совместные социальные проекты".

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын:

"За этим событием большой и непростой путь. Но главное, что сегодня здесь собрались люди, благодаря которым все это стало возможным. Проектировщики, строители, наладчики – вы смогли, сделали, и никто в этом не сомневался! Всем большое человеческое спасибо за то, что мы сегодня здесь можем дать новый старт. Вперед!".