Финская полиция не стала заводить уголовные дела после падения украинских БПЛА

В Финляндии полиция не стала возбуждать уголовные дела в связи с падением на территории страны четырех украинских беспилотников, обнаруженных на территории страны весной.

Все аппараты несли взрывчатку, однако следователи не нашли оснований для дальнейшего уголовного преследования. Следствие сочло, что БПЛА залетели в воздушное пространство Финляндии случайно - из-за помех в навигации и погодных условий, сообщает ТАСС.

В марте премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о проникновении двух беспилотников, запущенных с Украины, на территорию страны. Он подчеркнул, что подобное нарушение границ является крайне серьезным инцидентом. Позднее стало известно, что оба дрона упали на территории Финляндии.

Также финские власти получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны 15 мая. Временно был закрыт аэропорт Хельсинки.

Местные СМИ писали, что Киев якобы сам предупредил Хельсинки о случайной отправке дронов.