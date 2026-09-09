09 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

На Украине признали, что не справляются с российскими реактивными дронами

Российский оборонно-промышленный комплекс наладил серийный выпуск реактивных беспилотников, что существенно изменило баланс сил в воздухе в пользу России. Это признал член общественного совета при госавиаслужбе Украины Богдан Долинце.

Он сказал, что борьба с новыми дронами стала для украинской ПВО крайне сложной и экономически невыгодной задачей. Основная сложность заключается в высокой скорости полета и большой высоте (5-7 км), что выводит их из зоны поражения мобильных групп ПВО. В результате приходится задействовать дорогостоящие средства перехвата, которых почти нет.

Долинце подсчитал расходы и пришел к выводу, что если раньше на уничтожение дрона тратилось около 5 тыс. долларов, то теперь стоимость одной зенитной ракеты варьируется от 80 до 250 тыс. долларов. Привлечение истребительной авиации также обходится крайне дорого: один час полета стоит около 30 тыс. долларов, не считая стоимости боеприпасов в десятки тысяч долларов. Таким образом, затраты на перехват оказываются огромными.

В начале сентября The New York Times писала, что новые российские БПЛА внушают страх на Украине. По словам экспертов, такие аппараты фактически превратились в недорогие аналоги крылатых ракет. И превосходят предшественников по скорости (в три раза), дальности полета и массе боевой части.

Теги: украина, бпла


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