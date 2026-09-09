CNN: Пояс крепостей ВСУ в Донбассе сокращается

Российская армия медленно, но неуклонно продвигается к Краматорску и Славянску, превращая ключевые города "оборонительного пояса" ВСУ в Донбассе в обреченные крепости. Об этом пишет американский телеканал CNN.

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Расчет киевского режима на цепочку промышленных городов (Краматорск, Славянск, Дружковка) как мощные укрепленные узлы постепенно обнаруживает свои слабости. Константиновка уже освобождена, теперь российская армия вблизи Дружковки и подбирается к другим городам.

"За последние четыре с половиной года "пояс укреплений" постепенно разрушался. Самый южный его форпост, Константиновка, фактически утратил свое значение как опорный пункт. Краматорск долгое время служил стратегическим тылом для украинских подразделений, несущих службу вдоль линии фронта, и местом, куда измученные войска могут отступить на несколько дней для отдыха перед следующим заданием. Но теперь это уже не так", - признает канал.

Предприятия из оккупированных ВСУ городов вывозят, скоро должны ввести комендантский час, поскольку их освобождение приближается, а оптимизм боевиков угасает, говорится в материале.

Как пишет "Военное обозрение", ВС РФ уже вошли в Доброполье - город, имеющий большое стратегическое значение. Логистика боевиков нарушена, а возможности для маневра стремительно сужаются, но их командование придерживается прежней тактики - удерживать позиции до последнего.