Ушаков: США должны прекратить любую помощь Киеву для скорейшего урегулирования

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос, какие действия могли бы предпринять американцы для прекращения боевых действий в зоне конфликта на Украине.

"Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву", - сказал он ИС "Вести".

Помощник президента при этом отметил, что объем оказываемой Киеву со стороны США помощи заметно снизился в период президентства Дональда Трампа.

Накануне Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать США для завершения конфликта на Украине. Детали он раскрывать не стал.