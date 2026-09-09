Жительница Кушвы подала в суд на мэрию из-за разрушенного ураганом дома

Жительница уральского города Кушва, где этим летом прошел мощный ураган, судится с мэрией из-за разрушенного стихией дома.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в иске говорится, что дом, доставшийся женщине в наследство от отца еще в конце 90-х годов, был разрушен ураганом, прошедшим по городу 22 июня этого года. Так как свердловчанка своевременно не обратилась за оформлением права на объект недвижимости, предоставить полный пакет документов, подтверждающий право на выплату за утраченное жилье, она не смогла.

Теперь женщина требует признать право собственности на жилой дом и возложить обязанность на администрацию Кушвы произвести выплаты в связи с его утратой. Иск рассмотрит Кушвинский городской суд. Заседание назначено на 10 сентября.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от смерча уральском городе были признаны утраченными 28 домов. Власти Свердловской области приняли постановление, позволяющее их владельцам решить жилищный вопрос.