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Фото: Накануне.RU

Economist: Лидеры ядерных держав все меньше боятся ядерной войны

У лидеров ядерных держав уменьшился страх перед применением ядерного оружия, ранее сдерживавший эскалацию. США и Китай наращивают арсеналы, а переговоры по контролю ограничены. Это свидетельствует об ослаблении баланса, основанного на страхе взаимного уничтожения, пишет The Economist.

На фоне модернизации арсеналов США и Китая механизмы контроля над вооружениями перестали работать. Современная стратегия США включает развитие систем противоракетной обороны и расширение ядерного партнерства с рядом стран. Пекин же, несмотря на миролюбивую риторику, отказывается от участия в глобальных переговорах, ссылаясь на меньший объем своего ядерного запаса.

Также отмечается, что Китай перестал поддерживать жесткие санкции против ядерных амбиций Тегерана и Пхеньяна В итоге мир переходит в фазу, где стратегические амбиции отдельных государств превалируют над общей безопасностью человечества, считает издание.

"Досталось" и России. Президент Владимир Путин будто бы использует ядерные угрозы, чтобы запугать Запад и заставить относиться к России как сверхдержаве, недоволен британский журнал. В целом же страх перед взаимным уничтожением подталкивает лидеров искать компромиссы, но их позиции все более ужесточаются, заключает издание.

Теги: ядерное, оружие


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