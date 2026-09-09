На начало сентября Тюменская область готова к зиме на 96,41%

На начало сентября Тюменская область готова к зиме на 96,41%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе завершается сезон подготовки коммунального комплекса к отопительному сезону. Общая готовность субъектов коммунального хозяйства и электроэнергетики на 1 сентября оценивается в 96,41%. К запуску отопления подготовлены все 36 котельных, где в этом сезоне выполняли капитальный ремонт и реконструкцию. Всего к зиме подготовлены более 1 300 котельных.

К началу сентября заменены 15 км ветхих тепловых сетей и порядка 28 км аварийных водоводов. На некоторых участках ремонты продолжаются. Их планируют завершить к старту отопительного сезона. Запас твердого топлива на котельных с начала лета увеличен почти в пять раз. Этого резерва будет достаточно на 55 суток при норме в 45 суток. Запас жидкого резервного топлива сформирован на 53 дня, что почти в полтора раза больше нормы.

Субъектами электроэнергетики проведено 698 противоаварийных учений, выполнен ремонт энергетического оборудования на ТЭЦ. Часть работ ещё продолжается. К сезону обеспечена готовность 279 аварийно-восстановительных бригад в составе 1 765 человек.

Подготовка региона к зиме находится на постоянном контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.