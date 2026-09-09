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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Суд приговорил бывшего главного кадровика Минобороны к 12 годам колонии

Бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о коррупции.

Также Кузнецову назначили штраф в размере 125 млн 349 тысяч рублей. Ему запрещено занимать руководящие должности в течение шести лет, передает ТАСС.

Кроме того, суд лишил Кузнецова воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и государственных наград и конфисковал жилой дом и участок в Краснодарском крае в доход государства.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, генерал-майор получил земельный участок и дом от предпринимателя Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу.

Кузнецова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Дом и участок, который Мартиросян построил генералу, обошлись в общей сложности более чем в 80 млн рублей, сочло следствие.

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован генерал, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В прошлом году суд арестовал имущество и другие активы на 500 млн рублей бывшего начальника управления кадров Минобороны России, а также аффилированных с ним лиц.

Теги: юрий кузнецов, минобороны, взятка


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