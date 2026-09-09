В Тюмени школьница перевела мошенникам 100 тысяч рублей и подожгла трансформаторную будку

В Тюмени 16-летняя школьница за сутки перевела мошенникам 100 тысяч рублей и подожгла трансформаторную будку, поверив, что таким образом помогает государству. Девушку задержали сотрудники ФСБ, а суд приговорил её к одному году ограничения свободы под надзором родителей, сообщает "КП Югры".

Схема обмана началась со звонка от якобы завуча школы, который попросил сверить данные для поступления в колледж. Школьница продиктовала СНИЛС и коды из СМС, после чего с ней связался лжесотрудник "Госуслуг", сообщивший, что через неё мошенники вышли на её маму и оформляют кредиты, а также закупают оборудование для ВСУ. Девушку переключили на "прокурора", который показал удостоверение в кабинете с постерами Путина, после чего приказал найти все деньги в квартире и перевести их на "безопасный счёт". В первый день она нашла 69 тысяч рублей у мамы, на следующий — ещё 37 тысяч у себя и брата.

На этом аферисты не остановились. Школьнице позвонил лжесотрудник ФСБ, который потребовал купить в строительном магазине определённые предметы и поджечь трансформаторную будку, пообещав, что это поможет вернуть деньги и навредит планам ВСУ. Девушка выполнила указание, после чего её задержали.

Суд назначил несовершеннолетней наказание в виде года ограничения свободы с надзором родителя. Правоохранители напоминают: сотрудники госорганов никогда не звонят первыми и не требуют переводов или противоправных действий.