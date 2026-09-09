Взрыв на ГЭС в Швейцарии: два человека пострадали при обрушении конструкции

В кантоне Тичино на юге Швейцарии прогремел взрыв в районе гидроэлектростанции "Ритом" в городе Пиотта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал tio.ch. Взрыв произошел около 10 утра по местному времени (11:00 мск). В результате обрушилась часть сооружения, пострадали два человека. Их состояние пока неизвестно.

На место прибыли пожарные, работают спасатели. Причины инцидента выясняются. Пока не установили и точное место взрыва: он мог произойти как на старой электростанции, построенной в 1917 году, так и на строящемся рядом новом объекте, который должны запустить в 2027 году.