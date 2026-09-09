С аэропорта "Кольцово" сняты введенные утром ограничения

С екатеринбургского аэропорта "Кольцово" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, что сегодня утром в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Сразу же после этого в "Кольцово" ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.

На прошлой неделе, 31 августа, в Свердловской области также объявляли режим беспилотной опасности и закрывали аэропорт. В тот день в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге были повреждены три многоквартирных дома.