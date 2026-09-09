Песков заявил, что повышение налогов в России не обсуждалось

Повышение налогов в России на фоне показателей дефицита бюджета не обсуждалось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что упомянутые вами показатели - это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность", - сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит бюджета по итогам восьми месяцев составил 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что дефицит есть, но он не критичен. Для сравнения: за январь–июль дефицит достигал 6,45 трлн рублей, и Минфин объяснял его размер опережающим финансированием расходов.